Сафонов впервые сыграл с украинцем Забарным в составе «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафнов впервые сыграл с украинским защитником Ильей Забарным в составе французского «ПСЖ».

Сафонов вышел в стартовом составе парижан на матч Лиги чемпионов против «Атлетика» из Бильбао. Забарный в этом матче вышел на замену.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Сафонов спас свою команду после удара со штрафного.

Сафонов — второй номер «ПСЖ» после Луки Шевалье, который сейчас восстанавливается от травмы.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Следующий матч «ПСЖ» проведет против «Меца». Встреча состоится 13 декабря в рамках чемпионата Франции.

Ранее Сафонов рассказал о своем новом увлечении.