Москалькова рассказала об украинцах, которые не могут вернуться домой

Москалькова: Украина не принимает своих граждан, спасенных РФ в Сумской области
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала ТАСС, что шестеро украинцев, спасенных российскими войсками в Сумской области, не могут вернуться домой.

По словам Москальковой, военные ВС РФ вывели шесть украинских граждан из зоны боевых действий в Сумской области, но теперь их не принимает Киев.

Омбудсмен уточнила, что российская сторона не препятствует возвращению украинцев домой.

«Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят, но на сегодняшний день украинская сторона их не принимает. Она не забирает своих граждан, которые хотели бы оказаться дома со своими родными и близкими», — пояснила она.

10 ноября Москалькова сообщала, что в Сумской области Украины находятся 12 жителей Курской области, Москва ведет диалог с Киевом по их возвращению. Она добавила, что ее аппарат находится на связи с Международным комитетом Красного Креста, представители которого обеспечивают находящихся в Сумах российских граждан необходимыми медикаментами, одеждой.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста помог вернуть 124 жителя Курской области с Украины.

