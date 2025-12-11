На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией за ночь сбили 287 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 287 украинских беспилотников в 12 регионах России
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Средствами противовоздушной обороны ночью были уничтожены 287 украинских беспилотников в 12 российских регионах. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области — 118 единиц. По 40 дронов сбили в Калужской и Московской областях, 27 — в Тульской области, 19 – в Новгородской области, 11 – в Ярославской области, 10 – в Липецкой области.

Кроме того, шесть беспилотников сбили в Смоленской области, по пять — в Курской и Орловской областях, четыре — в Воронежской и два в Рязанской области.

Поздно вечером 10 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о сбитии «скоростной воздушной цели» в левобережной части Воронежа. В результате атаки было повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов, возникло возгорание в административном здании и перебои в электроснабжении.

Ранее FPV-дрон атаковал жителя Белгородской области.

