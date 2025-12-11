На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В пресс-службе Шереметьево рассказали о ситуации в аэропорту

В пресс-службе Шереметьево сообщили, что скоплений пассажиров в аэропорту нет
Алексей Майшев/РИА Новости

В пресс-службе Шереметьево сообщили, что ситуация в воздушной гавани остается спокойной, скоплений пассажиров нет.

Отмечается, что Шереметьево продолжает стабильную работу — выполняются рейсы российских и зарубежных авиакомпаний по скорректированному расписанию.

«В целях безопасности полетов авиакомпании скорректировали расписание полетов. Ситуация в терминалах спокойная, скопления пассажиров отсутствуют», — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что данные о статусе рейса можно узнать на сайте, в мобильном приложении, колл-центре, а также чат-боте воздушной гавани.

11 декабря издание Life со ссылкой на SHOT сообщило, что пассажирам во Внуково пришлось спать на скамейках, туристических ковриках и картоне и скамейках из-за того, что аэропорт временно прекратил прием и выпуск самолетов.

По информации журналистов, к пассажирам вышел представитель аэропорта и попытался успокоить их, пообещав, что скоро с ними свяжется представитель авиакомпании и всех разместят в гостиницах. Помимо этого, людям начали раздавать ваучеры на питание и воду.

Работа воздушной гавани была остановлена из-за массированной ночной атаки дронов ВСУ на Москву. Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, количество атаковавших Москву БПЛА превысило 30.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».

