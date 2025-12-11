Билеты на Байкал подорожали втрое

«Купибилет»: стоимость перелетов на Байкал выросла более чем втрое за три года

Стоимость перелетов на Байкал (из Москвы в Иркутск и Улан-Удэ) этой зимой выросли на 64% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «Купибилет» (есть у «Газеты.Ru»).

Там уточнили, что за три года билеты на популярное направление подорожали более чем в три раза. Средняя цена авиаперелета увеличилась с 9,55 тыс. рублей в 2022 году до 11,69 тыс. в 2023-м и 14,22 тыс. — в 2024-м. К декабрю 2025 года средняя стоимость билета достигла 23,35 тыс. рублей, предупредили в пресс-службе. Для тех, кто планирует поездку и считает, сколько стоит слетать на Байкал, динамика означает ощутимый рост затрат на дорогу, посетовали в пресс-службе.

Несмотря на удорожание, доля билетов на Байкал в общем объеме продаж остается стабильной. По данным сервиса, относительно прошлого года зафиксирован лишь небольшой спад — около 4%, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к направлению.

«Байкал остается уникальным направлением, к которому интерес практически не падает, даже несмотря на резкий рост цен. Стоимость билетов увеличилась значительно, и это следствие ограниченного числа авиарейсов, высокой сезонности и повышенной нагрузки на популярные зимние даты. Если тренд сохранится, в 2026 году стоимость билетов на Байкал зимой может вырасти еще на 10–15%», — заключили в пресс-службе сервиса.

