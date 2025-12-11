Ученые создали биопрепарат, который увеличит урожай сои на 60%

В Казани создали биопрепарат, который способен увеличить урожай сои на 60%

Ученые Казанского ГАУ разработали комплексный состав для обработки семян сои, который усиливает действие стандартных инокулянтов. В полевых испытаниях препарат показал прибавку урожая до 0,8 тонны с гектара — это на 60% больше, чем на участках без обработки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Казанском ГАУ.

Соя — важная сельскохозяйственная культура, богатая белком и маслом. Она фиксирует азот из воздуха с помощью клубеньковых бактерий, что заменяет внесение дорогих минеральных удобрений. На гектаре накапливается 20–45 кг азота. Азот — один из главных элементов питания растений. Обычно его вносят в виде минеральных удобрений, которые стоят дорого.

Чтобы этот процесс работал, особенно там, где сою только начинают выращивать, семена перед посевом обрабатывают инокулянтами — препаратами с бактериями вида Bradyrhizobium japonicum. Это те самые клубеньковые бактерии, которые умеют усваивать атмосферный азот. Однако результаты такой обработки непредсказуемы: они зависят от погоды, сорта сои и состава почвы.

«Не всегда обработка инокулянтами дает ожидаемые результаты. Эффективность бактеризации семян зависит от многих факторов — погоды, сортовых особенностей, почвенных условий. Мы решили создать комплексный состав, который бы повышал надежность этого метода», — пояснил профессор Казанского ГАУ, член-корреспондент Академии наук республики Татарстан, заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин.

Созданный состав включает четыре компонента: стандартные инокулянты с клубеньковыми бактериями плюс три дополнительных элемента.

Первый элемент — эндофитные бактерии рода Bacillus, которые ученые выделили из семян сои. Они защищают растения от болезней, помогают им расти и переносить стрессы. Исследователи отобрали два новых штамма, которые подавляют вредные грибки и стимулируют развитие корневой системы.

Второй — хелат цинка, который играет важную роль в усвоении азота. Без него бактерии работают хуже. Ученые подобрали такую концентрацию цинка, которая помогает растениям, но не вредит бактериям.

Третий элемент — гумат калия. Это природное вещество поддерживает молодые растения на ранних стадиях развития.

В полевых испытаниях препарат показал прибавку урожая до 0,8 тонны с гектара — это на 60% больше, чем на участках без обработки.

«Особенно важно, что разработанный состав показал высокую эффективность на почвах с низким содержанием цинка. Такие почвы широко распространены в нашем регионе, и новый препарат может помочь аграриям получать стабильные урожаи сои», — отметил Сафин.

В 2026 году планируется продолжение опытов и производственные испытания разработанного препарата.

