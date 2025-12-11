На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский разведывательный дрон заметили около российских границ

SHOT: дрон НАТО RQ-4B Global Hawk ведет разведдеятельность над Эстонией
Global Look Press

Дрон-разведчик НАТО RQ-4B Global Hawk летает около границ с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Американский разведывательный дрон несколько часов назад вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла в итальянской Сицилии. Затем он пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, сделал большой крюк над Польшей и зашел в воздушное пространство Латвии и Литвы.

«Беспилотник пролетел 9 стран и сейчас ведет разведдеятельность над Эстонией», — заявил канал.

SHOT утверждает, что дрон может быть причастен к массовой ночной атаке Украины на Россию.

RQ-4B Global Hawk — один из самых известных и крупных беспилотников. Размах крыльев — около 40 м, взлетная масса – до 14,6 т, он способен летать до 36 часов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 31 украинского беспилотника, летевшего к столице. На фоне атаки закрыты московские аэропорты.

Ранее Воронеж атаковала «скоростная воздушная цель».

