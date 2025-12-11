На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Несколько российских аэропортов возобновили работу

Росавиация: подмосковные аэропорты и Грабцево возобновили работу
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Домодедово, Шереметьево, Внуково, а также в Жуковском сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник руководителя, пресс-секретарь ФАВТ (Росавиация) Артем Кореняко.

Кроме того, свою работу возобновил калужский аэропорт Грабцево.

По словам Кореняко, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о ликвидации 31-го БПЛА противника, летевшего к столице. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков дронов. Ночью последний беспилотник был нейтрализован в 3:10.

Утром 11 декабря стало известно, что дежурные силы ПВО сбили еще один дрон, летевший в сторону Москвы.

Уточняется, что налеты БПЛА на столицу начались накануне в 23:41.

Ранее над регионами России сбили 31 украинский беспилотник.

