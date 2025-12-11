В Москве хищник бегал по проезжей части, и это попало на видео

В Москве на видно попало, как лиса бегала по проезжей части

В Москве лиса выбежала на оживленную дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Еще одну лисицу, спокойно разгуливающую по городу, заметили на Зубовском бульваре», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное бежит по оживленной дороге, после чего выходит на тротуар и скрывается за зданием.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области произошла массовая авария.

Ранее москвич на моноколесе попал под колеса автобуса.