В Калужской области ночью сбили 40 беспилотников

Шапша: ночью силами ПВО уничтожены 40 беспилотников в Калужской области
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили 40 беспилотников в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 40 БПЛА над территорией Калужской области», — написал он.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

На местах работают оперативные группы, добавил губернатор.

Ночью в Москве сбили 32 беспилотника, летевших к столице. На фоне атаки были закрыты московские аэропорты, часть рейсов перенаправлена в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Накануне вечером губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о сбитии «скоростной воздушной цели» в районе Воронежа. В результате атаки повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов, возникло возгорание в административном здании и перебои в электроснабжении.

Ранее FPV-дрон атаковал жителя Белгородской области.

