В Челябинской области ввели карантин по гриппу во всех медучреждениях

Во всех медицинских организациях Челябинской области ввели карантин по гриппу, а посещение пациентов запрещено. Об этом сообщает Агентство новостей «Доступ».

Постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. В документе указано, что ограничительные меры введены с 10 декабря и будут действовать до особого распоряжения. Карантин охватывает медицинские учреждения, организации соцзащиты с круглосуточным пребыванием граждан, а также учреждения, занимающиеся уходом за пожилыми людьми и инвалидами.

Согласно постановлению, школам рекомендовано приостанавливать обучение или переводить классы на дистанционный формат, если уровень заболеваемости ОРВИ, ковидом или гриппом достигает 20% и более. Такие меры должны действовать не менее семи дней.

Причиной введения ограничений стал рост числа заболеваний ОРВИ и увеличение доли вирусов гриппа среди циркулирующих возбудителей.

Региональному Минобразования и руководителям школ и детсадов предписали приостанавливать учебный процесс или переводить его в электронный формат при массовом отсутствии детей по причине ОРВИ — также при пороге в 20% и выше.

Карантин предусматривает запрет на посещение пациентов, находящихся в стационаре, а также обязательное ношение медицинских масок и респираторов как сотрудниками медучреждений, так и посетителями поликлиник. Кроме того, образовательным и социальным организациям рекомендовали отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Ранее в Подмосковье выросло число заразившихся гонконгским гриппом и ОРВИ.