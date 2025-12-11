В офисе Зеленского сделали резкое заявление в адрес России

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия якобы не готова к реалистичным мирным переговорам о завершении конфликта и лжет США, продолжая накапливать ресурсы. Его слова приводит телеканал «Мы – Украина».

«Тактика России сегодня – это врать Соединенным Штатам, обещать все, что угодно, в этот момент накапливать ресурсы через поставки в тот же Китай. Экономическую составляющую я имею в виду», — утверждает Подоляк.

По его словам, Москва продолжает атаки на Украину, параллельно оказывая «информационно-психологическое давление на Европу». Он утверждает, что речь идет об имитационных атаках и провокациях.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоры с Россией, поскольку она якобы не проявляет заинтересованности в мирном соглашении. По его словам, Украина видит только удары с воздуха по своей территории. Зеленский считает, что это показывает незаинтересованность Москвы в мирном урегулировании конфликта.

