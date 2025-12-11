СМИ сообщают о спящих на ковриках пассажирах во Внуково

SHOT: пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве

Пассажирам в аэропорту Внуково пришлось спать на скамейках, туристических ковриках и картоне и скамейках из-за того, что аэропорт временно прекратил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, к пассажирам вышел представитель представитель аэропорта и попытался успокоить их, пообещав, что скоро с ними свяжется представитель авиакомпании и всех разместят в гостиницах. Помимо этого, людям начали раздавать ваучеры на питание и воду.

Работа воздушной гавани была остановлена из-за массированной ночной атаки дронов ВСУ на Москву. Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, количество атаковавших Москву БПЛА превысило 30.

По этой причине, в целях безопасности столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали работу. Десятки самолетов выбились из графика, а перенаправленные из столицы рейсы принимает Пулково.

Ранее российские военные сбили еще один беспилотник, летевший к Москве.