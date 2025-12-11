На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщают о спящих на ковриках пассажирах во Внуково

SHOT: пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве
true
true
true
close
Георгий Куролесин/РИА Новости

Пассажирам в аэропорту Внуково пришлось спать на скамейках, туристических ковриках и картоне и скамейках из-за того, что аэропорт временно прекратил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, к пассажирам вышел представитель представитель аэропорта и попытался успокоить их, пообещав, что скоро с ними свяжется представитель авиакомпании и всех разместят в гостиницах. Помимо этого, людям начали раздавать ваучеры на питание и воду.

Работа воздушной гавани была остановлена из-за массированной ночной атаки дронов ВСУ на Москву. Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, количество атаковавших Москву БПЛА превысило 30.

По этой причине, в целях безопасности столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали работу. Десятки самолетов выбились из графика, а перенаправленные из столицы рейсы принимает Пулково.

Ранее российские военные сбили еще один беспилотник, летевший к Москве.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами