Для пожилых россиян предложили ввести льготную ставку НДФЛ

Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили снизить ставки НДФЛ для пенсионеров и россиян предпенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в среду, 10 декабря. Его авторами стали лидер партии и глава фракции Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В пояснительной записке отмечается, что документ направлен на установление пониженных ставок налога на доходы физических лиц для граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

В разговоре с агентством Миронов пояснил, что инициатива предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с заработков пенсионеров, чей доход не превышает полуторакратный прожиточный минимум пенсионера — сейчас это почти 22,9 тыс. рублей. Он добавил, что фракция предлагает снизить налоговую нагрузку для всех граждан указанных категорий, уплачивающих НДФЛ по ставке 13%, если их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Политик напомнил, что пенсии в России не облагаются НДФЛ, однако работающие пенсионеры и предпенсионеры продолжают платить налог со своих доходов.

Лантратова отметила, что существующая система не учитывает ограниченность доходов у этих групп, а возможности их увеличения минимальны. При этом растут расходы на медицину. Она указала, что пенсионеры с доходом ниже полутора прожиточных минимумов должны быть полностью освобождены от НДФЛ с зарплаты или подработок.

По ее словам, для тех, чьи доходы выше этого уровня, ставку НДФЛ предлагается уменьшить вдвое — до 50% от действующей, а для предпенсионеров — до 75%. Такие меры, по ее мнению, станут стимулом продолжать трудиться, не теряя в доходах.

Лантратова подчеркнула, что инициатива не затрагивает специальные налоговые ставки, такие как 35% для выигрышей или нормы для нерезидентов. Речь идет только о доходах от труда и других источников, облагаемых по общей шкале.

Она добавила, что налоговая система должна быть не только эффективной, но и гуманной, напомнив, что пожилые граждане «честно отработали всю жизнь», а предпенсионеров важно поддерживать, чтобы они не вытеснялись с рынка труда.

