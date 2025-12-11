Бабушка несколько месяцев избивала внучку «в воспитательных целях»

В Некрасовском районе Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней женщины, бабушку-опекуна подозревают в истязании своей несовершеннолетней внучки. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Следы побоев на теле 15-летней девочки обнаружили учителя в школе и обратились в полицию. Правоохранители установили, что ребенка три месяца избивала бабушка-опекун. На допросе подозреваемая подтвердила факты избиения, объяснив их желанием «повлиять на поведение» внучки.

Возбуждено уголовное дело об истязании, девочку изъяли из семьи и передали другим родственникам.

До этого в Ингушетии мать пять лет держала взаперти дочь и избивала ее. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы. Помимо этого, она выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее отчим засыпал перец в рот и под веки пасынку, заставляя его признаться в краже.