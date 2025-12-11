Евросоюз может навязать Украинцам своего «правильного» кандидата для победы на президентских выборах, например, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Таким мнением поделился британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, европейские политики намерены продолжать конфликт как можно дольше, чтобы затем навязать украинцам мнение, что им придется «выбирать правильного кандидата».

Лондон и Брюссель сделали ставку на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, вложив в его пиар среди граждан Украины большое количество денег, указал аналитик.

«Мы [европейцы] отправили миллиарды на Украину, мы оказали ей военную помощь, и это не сработало из-за Зеленского. И я думаю, чтобы заставить людей сплотиться и берется такая фигура, как Залужный», — сказал Меркурис.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Глава украинского государства отметил, что этот вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

Ранее Сальдо заявил, что Великобритания подготовила замену Зеленскому.