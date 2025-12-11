На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европейские лидеры потеряли влияние на Трампа

Time: последние события показали, что лидеры Европы не имеют влияния на Трампа
true
true
true
close
The White House

События последней недели продемонстрировали, что несмотря на все усилия, лидеры Европы не имеют влияния на президента США Дональда Трампа, который подвергает их беспощадной критике. Об этом пишет издание Time.

Авторы считают, что представленный США мирный план якобы является капитуляцией перед президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, американский лидер в интервью Politico обвинил Европу в бездействии на украинском направлении.

Трамп полностью вытеснил Европу из переговорного процесса, и она мало что может сделать, констатирует Time.

«Это ужасные времена для Европы. Между давлением на передовой в Украине, вторжениями России в европейское воздушное пространство и потеплением отношений Белого дома с Кремлем, единственный вариант, который сейчас есть у лидеров - это ехать на двух лошадях одновременно, надеясь, что их не сбросят. Судьба Европы больше не в ее руках», — говорится в тексте.

До этого Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Ранее глава евродипломатии Каллас предложила США критиковать Россию вместо Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами