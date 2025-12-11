Европейские лидеры потеряли влияние на Трампа

События последней недели продемонстрировали, что несмотря на все усилия, лидеры Европы не имеют влияния на президента США Дональда Трампа, который подвергает их беспощадной критике. Об этом пишет издание Time.

Авторы считают, что представленный США мирный план якобы является капитуляцией перед президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, американский лидер в интервью Politico обвинил Европу в бездействии на украинском направлении.

Трамп полностью вытеснил Европу из переговорного процесса, и она мало что может сделать, констатирует Time.

«Это ужасные времена для Европы. Между давлением на передовой в Украине, вторжениями России в европейское воздушное пространство и потеплением отношений Белого дома с Кремлем, единственный вариант, который сейчас есть у лидеров - это ехать на двух лошадях одновременно, надеясь, что их не сбросят. Судьба Европы больше не в ее руках», — говорится в тексте.

До этого Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Ранее глава евродипломатии Каллас предложила США критиковать Россию вместо Европы.