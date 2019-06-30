Путин дал срочное поручение по наводнению в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил срочно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области, передает РИА «Новости».

«Обеспечьте... безотлагательное начало выплат денежных средств гражданам, пострадавшим от наводнения», — говорится в тексте поручения Путина.

Также властям необходимо оценить ущерб, решить вопрос с жильем до начала холодов, установить жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости.

Более того президент поручил наладить систему оперативного информирования граждан о ходе ЧС.

В тексте документа сообщается, что о результатах работы необходимо отчитаться до 3 июля 2019 года, далее — раз в две недели.

Ранее Путин потребовал, чтобы армия страны подключалась к борьбе с водой в Иркутской области, если появится такая необходимость.