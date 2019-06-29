Ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В Новосибирске мужчина застрелил из карабина молодого человека, а после покончил с собой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД Новосибирской области.

По предварительным данным, стрельба произошла на почве ревности.

Как отмечается, после выстрелов на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов.

Они предложили преступнику сдаться, однако тот отказался выполнять требование и покончил с собой.

По версии следствия, стрелявший убил парня сотрудницы кафе, причиной же этого стала ревность.

Ранее сообщалось, что лейтенант застрелил жену и коллегу на почве ревности.