Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми — Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Пассажиры лайнера были вынуждены сидеть в самолете некоторое время после приземления из-за проверки Роспотребнадзора.

По словам источника, проверка длилась около десяти минут. Он уверил, что федеральная служба ежедневно делает такую проверку.

Как отмечается, после проверки, пассажиров выпустили из самолета.

Ранее сообщалось, что уехавшие в Грузию сыграть свадьбу россияне не смогли вернуться.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.