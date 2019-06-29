Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Как отмечается, итальянка справилась с бедой при помощи бутылки вина.

Уточняется, что одним утром женщина вышла из квартиры, чтобы отнести в подвал ящик вина. Однако лифт застрял, и женщина не смогла ни до кого докричаться.

Кроме того, итальянка забыла дома свой телефон, а лифт был старым и без кнопки вызова диспетчера. На беду в то время в Италии установилась температура выше 30°C.

В итоге, кабина нагрелась, и, чтобы не умереть от обезвоживания, женщина начала пить вино, «только чтобы выжить».

В конце концов, итальянку спасла ее дочь, которая пришла к матери, обеспокоенная тем, что та не отвечала на телефонные звонки.

Ранее сообщалось, что женщина лишилась головы в лифте из-за наушников.