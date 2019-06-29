Путин назвал произволом дело Голунова

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

«Там не несправедливость, там произвол», — заявил Путин.

Он также добавил, что «произвол» должен быть расследован, а также отметил необходимость принятия соответствующего решения по данному вопросу.

Журналист редакции «Медузы» был задержан 7 июня, а затем арестован. На него было заведено уголовное дело по подозрению в сбыте наркотических средств. Резонансное дело приобрело всеобщую огласку. 11 июня Ивана оправдали, и журналист вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что МВД нашло ошибки в деле Голунова.