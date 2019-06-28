Неизвестные спилили православный крест в России

Группа неизвестных спилила и похитила поклонный крест, который был установлен на дороге у въезда в город Советская Гавань Хабаровского края. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что правоохранительные органы проводят проверку по этому делу.

Православный крест был установлен 27 сентября 2017 года в праздник Воздвижения Креста Господня.

В Ванинской и Переяславской епархии сообщили, что поклонные кресты устанавливаются на выездах из городов и населенных пунктов, поскольку люди просили помощи у бога, когда отправлялись в путь. Крест является символом победы жизни над смертью.

В ближайшее время будет установлен новый крест.

Ранее вандалы разнесли почти полсотни могил на российском кладбище.