Тела трех детей обнаружили у стены Трампа

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Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, тела были обнаружены сотрудниками пограничной службы США.

Как отмечается, дети и девушка погибли от обезвоживания и жары.

При этом тела погибших были найдены около нового участка стены, на строительстве которой настаивает президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп дал демократам последний шанс по миграционному вопросу с Мексикой.