Тела трех детей обнаружили у стены Трампа
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, тела были обнаружены сотрудниками пограничной службы США.
Как отмечается, дети и девушка погибли от обезвоживания и жары.
При этом тела погибших были найдены около нового участка стены, на строительстве которой настаивает президент США Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп дал демократам последний шанс по миграционному вопросу с Мексикой.