Погибшего в драке селян с цыганами похоронили в Чемодановке

В Пензенской области в селе Чемодановка прошли похороны погибшего в драке селян с цыганами мужчины, сообщает РИА «Новости».

Проститься с ним пришли около 500 человек.

Похороны прошли на местном кладбище.

Ранее следователи смогли установить всех участников массовой драки. 16 июня были задержаны 12 человек.