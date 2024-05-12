Российский триатлонист Сысоев погиб в ДТП

Российский триатлонист Игорь Сысоев, который участвовал в Олимпийских игр в Афина и Пекине, погиб в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации триатлона России (ФТР).

«Родственники подтвердили гибель Игоря Сысоева. Мы соболезнуем близким и родным Игоря. Он был замечательным специалистом и спортсменом», — заявили в ФТР.

На Олимпийских играх в Афинах Сысоев занял 15 место. Через четыре года в Пекине Сысоев стал девятым.

Ранее бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич скончался на 35‑м году жизни.

Причина смерти велогонщика не раскрывается. Цатевич был мастером спорта международного класса. Он входил в состав сборной команды России по велоспорту на шоссе. Выступал за команды «Катюша» и «Газпром-Русвело».

Ранее в США умер белорусский хоккеист и тренер Константин Кольцов.