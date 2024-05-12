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Посетитель ночного клуба в Уфе ударил охранника ножом после конфликта

В Уфе посетитель ночного клуба пырнул охранника ножом после конфликта

В центре Уфы посетитель ночного клуба после конфликта с охранником ударил его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал »Честный Репортаж».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в темное время суток. Между посетителем и охранником увеселительного заведения произошел конфликт, причины которого не уточняются. Между мужчинами произошла стычка, в ходе которой клиент ударил сотрудника клуба ножом, а затем скрылся с места происшествия.

В ГУ МВД России по региону сообщили о задержании подозреваемого, передает «Честный Репортаж». Отмечается, что задержанный ранее уже был судим. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Башкирии пьяная компания из-за замечания напала на школьников и их родителей с перцовым баллончиком. Предварительно, в результате произошедшего четверых несовершеннолетних с различными травмами увезли на машине скорой помощи.

Ранее в Ярославле мужчина, вооруженный ножом, угрожал подросткам.

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