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Режим ЧС введен в одном из районов Якутии

В Олекминском районе Якутии ввели режим ЧС из-за выхода из берегов реки Лены

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Shutterstock

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Олекминском районе Якутии, где река Лена вышла из берегов и затопила автомагистраль и жилые дома между селами Куранда и Олекминское. Об этом заявил глава означенного района Николай Харбин в своем Telegram-канале.

«Решением КЧС района сегодня ввели режим ЧС в Олекминском районе», — отмечается в публикации.

Согласно информации Харбина, пик ленской волны сейчас находится между селами 1-й Нерюктяйинск и Дельгей.

По данным региональных властей, принято решение перебросить дополнительные силы и средства из Якутска в Олекминск. Запланировано проведение взрывных работ на льду.

Как пишет РИА Новости, уровень воды превысил опасную отметку в 1010 см при критических 1000 см. В наслеге подтоплено 18 дворов, в которых проживают 59 человек. Помимо того, размыло четыре участка автотрассы «Умнас» между селами Куранда и Олекминское. Там пропала сотовая связь и электроснабжение, аварийные бригады в настоящее время занимаются устранением этих проблем.

«Из низменных частей сел Нерюктяйинск и Бирюк начали отселять жителей», — указывается в сообщении.

На данный момент подготовлены два пункта временного размещения (ПВР) местных жителей, в которых уже зарегистрированы девять человек.

Ранее трактор с двумя людьми провалился под лед на реке Лена.

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