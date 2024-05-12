Путин выслушал доклады по ситуации в Белгороде

Президент России Владимир Путин выслушал доклады губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и исполняющего обязанности главы МЧС Александра Куренкова в связи с разрушением подъезда жилого дома в Белгороде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин выслушал доклады исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения», — заявил Песков.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее возле обрушившего дома в Белгороде нашли обломки ракеты.