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У россиянки рядом с прямой кишкой нашли кисту, оставшуюся от близнеца-паразита

В АОКБ 66-летней женщине удалили кисту, оставшуюся от близнеца-паразита

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Пожилой россиянке удалили врожденную кисту между копчиком и прямой кишкой, которая могла остаться от недоразвитого эмбриона. Об этом сообщается в Telegram-канале Амурской областной клинической больницы (АОКБ).

У 66-летней женщины диагностировали пресакральную кисту – аномальную полость в области между копчиком и прямой кишкой.

«Это довольно редкая патология. Будучи врожденной, она долгие годы не дает о себе знать. Согласно одной из теорий, эта киста – ничто иное как второй эмбрион, который не развился», — рассказал заведующий проктологическим отделением АОКБ Андрей Симоненко.

Пресакральная киста может переродиться в злокачественное образование, избавиться от нее можно только с помощью хирургии. Врачи АОКБ провели лапароскопческое вмешательство, которое позволило пациентке быстрее восстановиться, избежать осложнений и встать на ноги в день операции.

До этого мужчине в Подмосковье удалили опухоль, из-за которой увеличившаяся в 20 раз простата затруднила отток жидкости из мочевого пузыря.

Ранее россиянке за три дня вылечили нервный тик, от которого она страдала 20 лет.

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