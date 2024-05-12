Спасатели в Белгороде смогли добраться до найденного под завалами мужчины

Сотрудники экстренных служб смогли добраться до мужчины, находящегося под завалами частично обрушившегося дома в Белгороде, и передали ему кислород. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пробили дыру к найденному живому человеку, передали ему кислород», – сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина еще находится под завалами.

12 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. После этого город подвергся массированному обстрелу ВСУ, в результате которого обрушился подъезд жилого дома с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших жителях города, включая двоих несовершеннолетних.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что иностранные союзники Киева имеют прямое отношение к теракту в Белгороде.

Ранее в ООН отреагировали на удар по жилому дому в Белгороде.