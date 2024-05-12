В ООН отреагировали на удар по жилому дому в Белгороде

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в связи с атакой на Белгород, передает ТАСС.

«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал Хак.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее назвали число детей, пострадавших при обрушении жилого дома.