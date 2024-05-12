Бородина рассказала об отношении к русским в США

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не сталкивалась с негативом по отношению к россиянам во время своей поездки в США.

Бородина отметила, что ее везде спрашивали, откуда она. Она отвечала, что из России.

«Все очень приятно общались, делали комплименты, ни слова плохого я не услышала», — призналась телеведущая.

1 мая Бородина уехала с дочерьми в США. Она прилетела в Нью-Йорк, чтобы повидаться с родственниками из Канады. Блогерша отметила, что ее младшая дочь Теона впервые увидела своих двоюродных сестер и тетю и смогла их обнять. Телеведущая планировала поездку полгода.

5 мая Бородина рассказала, что ее дочери Теона и Маруся заболели. Телеведущая пожаловалась, что многие лекарства выдают только по рецепту в США. Она рассказала, что у девочек поднялась температура. 9 мая знаменитость сообщила, что у ее младшей дочери обострилась аллергия на солнце в Лос-Анджелесе.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее Бородина объяснила, как девушки попадаются на уловки манипуляторов.