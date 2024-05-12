Боевая группа, собранная из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и националистического подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация), была уничтожена российскими бойцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

По данным агентства, группа собиралась с целью оказания сопротивления российской армии, наступающей в Харьковской области.

12 мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения украинских войск, которые пытаются сдерживать российское наступление в Харьковской области, испытывают значительные сложности. По его словам, на прошедшей неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

До этого комвзвода ВСУ признал, что российское наступление на Харьковском направлении обернулось адом для его подразделения. Он рассказал, что его взвод пытался на протяжении 12 часов отразить атаки российских войск, наступающих с разных сторон.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области.