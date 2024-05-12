Полина Гагарина назвала феномен Бузовой

Певица Полина Гагарина заявила в интервью блогерше Надежде Стрелец, что феномен Ольги Бузовой заключается не в музыкальной составляющей.

Гагарина считает, что Бузовой честнее было бы называть себя шоувумен. По мнению артистки, телеведущая создала образ «немножко дурочки», которая умеет формулировать «какие-то умные фразы».

Гагарина уверена, что «было круче», если бы Бузова работала в сфере стендап.

«Это ее поле. Ее поле вот это говорить. Ее энергии на это хватает. Не надо петь и танцевать, потому что это, действительно, выглядит просто… Вау, наотмашь», — заявила певица.

Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

В апреле 2024 года Бузова потребовала собственный дом у руководства телеканала ТНТ. Она объяснила, что во время участия в программе «Дом-2» она должна была получить недвижимость, так как построила на телепроекте любовь.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на финансовые трудности.