Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полина Гагарина назвала феномен Бузовой

Певица Гагарина заявила, что Бузовой нужно стать стендап-комиком

close
100%
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Полина Гагарина заявила в интервью блогерше Надежде Стрелец, что феномен Ольги Бузовой заключается не в музыкальной составляющей.

Гагарина считает, что Бузовой честнее было бы называть себя шоувумен. По мнению артистки, телеведущая создала образ «немножко дурочки», которая умеет формулировать «какие-то умные фразы».

Гагарина уверена, что «было круче», если бы Бузова работала в сфере стендап.

«Это ее поле. Ее поле вот это говорить. Ее энергии на это хватает. Не надо петь и танцевать, потому что это, действительно, выглядит просто… Вау, наотмашь», — заявила певица.

Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

В апреле 2024 года Бузова потребовала собственный дом у руководства телеканала ТНТ. Она объяснила, что во время участия в программе «Дом-2» она должна была получить недвижимость, так как построила на телепроекте любовь.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на финансовые трудности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами