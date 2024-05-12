Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что подросток и младенец, пострадавшие в результате обстрела жилого дома в Белгороде, находятся в состоянии средней тяжести.

«В фокусе особого внимания — судьба двух детей из числа 19 пострадавших. Это подросток и младенец», — рассказала она.

По ее словам, они госпитализированы в областную детскую больницу, находятся в состоянии средней тяжести.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился утром в воскресенье, 12 мая, с 1-го по 10-й этаж после обстрела ВСУ. В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Сообщалось, что под завалами могут находиться две семьи: с тремя детьми с шестого этажа и с одним ребенком, страдающим аутизмом — с десятого этажа.

Ранее сообщалось, что из-под завалов дома в Белгороде извлекают пожилого мужчину.