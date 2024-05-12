Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей

Львова-Белова: пострадавшие в Белгороде дети в состоянии средней тяжести

close
100%
Reuters

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что подросток и младенец, пострадавшие в результате обстрела жилого дома в Белгороде, находятся в состоянии средней тяжести.

«В фокусе особого внимания — судьба двух детей из числа 19 пострадавших. Это подросток и младенец», — рассказала она.

По ее словам, они госпитализированы в областную детскую больницу, находятся в состоянии средней тяжести.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился утром в воскресенье, 12 мая, с 1-го по 10-й этаж после обстрела ВСУ. В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Сообщалось, что под завалами могут находиться две семьи: с тремя детьми с шестого этажа и с одним ребенком, страдающим аутизмом — с десятого этажа.

Ранее сообщалось, что из-под завалов дома в Белгороде извлекают пожилого мужчину.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Все новости на тему:
Обрушение дома в Белгороде
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами