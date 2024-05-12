Полина Гагарина раскрыла причину разрыва сотрудничества с Меладзе

Певица Полина Гагарина призналась в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что перестала сотрудничать с продюсером и композитором Константином Меладзе из-за артистки Валерии Брежневой.

Гагарина отметила, что причину разрыва своего сотрудничества огласил сам Меладзе. Однако певица не может назвать точно, почему так себя повела коллега. Артистка объяснила, что никогда не была близка с Брежневой. Певица не хочет предполагать ее мотивы.

«Было тяжело. Я уже все поняла, когда он мне позвонил и сказал, что нам нужно встретиться», — поделилась певица.

Гагарина призналась, что она и Меладзе всегда были очень честны друг с другом. Они продолжают поддерживать дружеские отношения.

«Мы с ней (Брежневой) никогда не дружили. Никогда не общались. Как-то не сложилось. Я, мне кажется, могу дипломатично общаться и найти общий язык. Это часть моей профессии. Но там – нет. Я туда никогда не лезла. Я понимала, почему все это происходит. Мне было очень жаль только от того, что мы могли сделать (с Меладзе) вместе», — отметила артистка.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

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