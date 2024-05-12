Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полина Гагарина раскрыла причину разрыва сотрудничества с Меладзе

Певица Гагарина сообщила, что Меладзе перестал с ней работать из-за Брежневой

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Полина Гагарина призналась в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что перестала сотрудничать с продюсером и композитором Константином Меладзе из-за артистки Валерии Брежневой.

Гагарина отметила, что причину разрыва своего сотрудничества огласил сам Меладзе. Однако певица не может назвать точно, почему так себя повела коллега. Артистка объяснила, что никогда не была близка с Брежневой. Певица не хочет предполагать ее мотивы.

«Было тяжело. Я уже все поняла, когда он мне позвонил и сказал, что нам нужно встретиться», — поделилась певица.

Гагарина призналась, что она и Меладзе всегда были очень честны друг с другом. Они продолжают поддерживать дружеские отношения.

«Мы с ней (Брежневой) никогда не дружили. Никогда не общались. Как-то не сложилось. Я, мне кажется, могу дипломатично общаться и найти общий язык. Это часть моей профессии. Но там – нет. Я туда никогда не лезла. Я понимала, почему все это происходит. Мне было очень жаль только от того, что мы могли сделать (с Меладзе) вместе», — отметила артистка.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Ранее Полина Гагарина рассказала, как поправилась на 30 кг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами