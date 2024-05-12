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Назван лучший кандидат на пост главного тренера «Торпедо»

Экс-президент «Торпедо» Тукманов назвал Юрана лучшим кандидатом на пост тренера

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов назвал 54-летнего Сергея Юрана лучшим кандидатом на пост главного тренера «автозаводцев». Слова функционера приводит Legalbet.

В данный момент «Торпедо» возглавляет Олег Кононов, чей контракт действует до июня 2026 года. Однако, по мнению Тукманова, данный специалист не умеет отстаивать свою точку зрения, в отличие от Юрана.

«Юран — это парень с харизмой. Мы работали с ним в сборной. У Сергея есть характер: он умеет отстаивать свою позицию перед руководством, в отличие от Кононова. Да и сам Сергей поиграл на хорошем уровне, а опыт тренерства у него большой (Юран выступал на позиции нападающего за киевское «Динамо», португальские «Бенфику», «Порту», московский «Спартак»; в качестве тренера он работал с такими клубами, как «Химки», »СКА Хабаровск», «Пари НН». — «Газета.Ru»).

В помощники ему рекомендую взять тех, кто играл за «Торпедо», чтобы сохранить преемственность, историческую связь», — сказал Тукманов.

Последним клубом «Юрана» был «Пари НН», откуда его уволили 28 апреля. В данный момент команда занимает 11-ю строчку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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