Из-под завалов в Белгороде освободили мужчину

Сотрудники МЧС России спасли мужчину из-под завалов в Белгороде. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на протяжении нескольких часов спасатели поддерживали связь с пострадавшим. Мужчина извлечен из-под завалов и передан врачам.

Для того чтобы спасти мужчину, специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда.

До этого сообщалось, что пожилого мужчину начали извлекать из-под завалов дома в Белгороде. Отмечалось, что он зажат плитами, при этом находится в сознании и продолжает общаться со спасателями. Как рассказали очевидцы, он жил на первом этаже в рухнувшем подъезде. Сразу после обрушения на место прибежала его дочь, которая узнала голос отца под грудой бетона.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился в воскресенье утром, 12 мая, с 1-го по 10-й этаж после обстрела ВСУ. В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что возле обрушившего дома в Белгороде нашли обломки ракеты.