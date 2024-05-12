Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-под завалов в Белгороде освободили мужчину

Сотрудники МЧС России спасли мужчину из-под завалов в Белгороде

Сотрудники МЧС России спасли мужчину из-под завалов в Белгороде. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на протяжении нескольких часов спасатели поддерживали связь с пострадавшим. Мужчина извлечен из-под завалов и передан врачам.

Для того чтобы спасти мужчину, специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда.

До этого сообщалось, что пожилого мужчину начали извлекать из-под завалов дома в Белгороде. Отмечалось, что он зажат плитами, при этом находится в сознании и продолжает общаться со спасателями. Как рассказали очевидцы, он жил на первом этаже в рухнувшем подъезде. Сразу после обрушения на место прибежала его дочь, которая узнала голос отца под грудой бетона.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился в воскресенье утром, 12 мая, с 1-го по 10-й этаж после обстрела ВСУ. В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что возле обрушившего дома в Белгороде нашли обломки ракеты.

Все новости на тему:
Обрушение дома в Белгороде
Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами