Возле обрушившего дома в Белгороде нашли обломки ракеты

Обломки ракеты, предположительно, украинской «Точки-У», нашли в радиусе 200 метров от места трагедии в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Обломки, предположительно, украинской «Точки-У», которые находят в радиусе 200 метров от места ЧП в Белгороде», — говорится в публикации.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее стало известно, что на завалах в месте обрушения жилого дома в Белгороде возникает очаговое тление.