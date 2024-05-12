Два автомобиля столкнулись и выгорели дотла на трассе в Приангарье

В Иркутской области два автомобиля полностью сгорели после ДТП на трассе. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Предварительно установлено, что легковой автомобиль Volvo следовал в направлении города Слюдянки. Во время движения водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнулся с дорожным ограждением, а затем врезался во встречную иномарку», — отмечается в сообщении.

От удара бензобак одной из машин получил пробоину, топливо вытекло и загорелось. Водителю и пассажиру Volvo выжить не удалось. Два человека, которые ехали в другой машине, госпитализированы. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которым предстоит установить все обстоятельства аварии.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что стоящий у дорожного ограждения автомобиль был полностью охвачен огнем. На другую машину пламя распространилось позже.

Ранее под Новокузнецком сгорели после ДТП автомобиль Toyota и автобус ПАЗ.