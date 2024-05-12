Форварда «Спартака» Соболева обвинили в провальном сезоне

Бывший футболист московских «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что у нападающего московского «Спартака» Александра Соболева «не получился этот сезон». Слова Булыкина приводит Legalbet.

«Снизил ли требования к себе Соболев? У него не получился этот сезон. Но думаю, он не обращает на это внимания. Вокруг него много шумихи, поэтому он не так сильно огорчается, как это стоило бы сделать», — сказал Булыкин.

Соболев отличился пятью забитыми мячами в 24 матчах чемпионата России. На первом месте в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) находится колумбийский колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра — на его счету 16 голов.

«Многие нападающие разочаровали в этом сезоне, — отметил Булыкин. — Думаю, они сами это понимают, когда смотрят в таблицу бомбардиров чемпионата и не находят там себя. Можно в каждой команде назвать таких нападающих».

Ранее стало известно, когда «Динамо» может стать чемпионом России.