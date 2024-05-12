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Из-под завалов дома в Белгороде извлекли двоих погибших

Гладков: из-под завалов дома в Белгороде извлекли тела двоих погибших

Из-под завалов частично обрушившегося дома в Белгороде достали тела двоих погибших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются», — написал он.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж утром в воскресенье, 12 мая, после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Момент прилета попал на видео.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Пострадали десятки людей. В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в ООН отреагировали на удар по жилому дому в Белгороде.

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Обрушение дома в Белгороде
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