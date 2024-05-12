Звезда «Руки Вверх!» рассказал об интиме под песни Евы Польны

Певцы Сергей Шнуров и Сергей Жуков признались в шоу «Новая Фабрика звезд», что занимались сексом под треки Евы Польны. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Шнуров отметил, что однажды из-за песни Польны «Метко» у него произошел интим с девушкой. Солист группы «Руки Вверх!» рассказал, что у него тоже был подобный опыт. Жуков признался Польне, что занимался сексом под все ее композиции.

«У меня был интим под все твои песни, не только под эту», — поделился исполнитель.

28 марта в Мосгорсуде оставили без изменений решение Симоновского районного суда Москвы, который отклонил иск певца Сергея Жукова о передаче группе «Руки Вверх» исключительных прав на фонограммы песен коллектива. Речь шла о таких хитах группы, как «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и др.

Жуков вместе с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным судились с ООО «Издательство Джем» и бывшим продюсером «Руки Вверх» Андреем Маликовым. Они пытались признать сделку о передаче исключительных прав на фонограммы и о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной из-за нарушений.

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