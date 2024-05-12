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«Спартак» призвали назначить более опытного тренера, чем Слишкович

Экс-игрок «Спартака» Бушманов: клубу нужен более опытный тренер, чем Слишкович

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что команде нужен более авторитетный тренер, чем Владимир Слишкович, передает «Чемпионат».

«Что значит нельзя убирать Слишковича из «Спартака», даже если выиграют Кубок? Я думаю, что «Спартаку» нужен более опытный и авторитетный тренер. Слишкович мало работал главным тренером», — сказала Бушманов.

В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл с «Краснодаром» Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этом матче забил Роман Зобнин, который поразил ворота соперников на 34-й минуте игры.

«Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице. Клуб, которым руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, имеет 46 баллов.

До конца чемпионата красно-белые еще сыграют с казанским «Рубином» и «Оренбургом»

Ранее «Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи лет.

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