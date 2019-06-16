Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с «днем рождения церкви» и поведал, кто в ней имеет право на ошибки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, церковь передает людям дар Святого Духа и провозглашает Божию правду.

В связи с этим, отметил патриарх, церковь в своей совокупности не может ошибаться.

«Потому что через нее говорит и действует Дух Божий», — пояснил патриарх Кирилл.

Также он добавил, что этот день полон оптимизма и пожелал людям как можно дольше сохранить это чувство.

Ранее сообщалось, что православные отмечают День Святой Троицы.