Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК

Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК. Об этом сообщается на сайте СК.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что для оказания практической помощи в расследовании на место уже направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что на данный момент следователи установили всех участников конфликта, трое из них уже задержаны, идет розыск других лиц, причастных к инциденту.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.