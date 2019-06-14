Экс-депутат Рады связал водную блокаду Крыма с экологической катастрофой

Бывший украинский депутат Рады Алексей Журавко заявил, что Херсонской области грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, районы, приграничные к Крыму, затапливает водой и это может привести к плохим последствиям. Однако самое страшное, по его мнению, впереди.

Он назвал три экологические катастрофы, которые могут настигнуть Украину из-за водной блокады Крыма. Во-первых, засаливание плодородной земли. Во-вторых, обезвоживание, а в-третьих — переизбыток воды.

Также он подчеркнул, что если ситуация не изменится, то в местных селах могут возникнуть эпидемии.

Журавко призвал открыть Северо-Крымский канал и восстановить работы всех насосных станций.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.