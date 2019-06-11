В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал массовую акцию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает РИА «Новости».

По его словам, решение об акциях — это прерогатива городских властей, при этом он не исключил, что проведение подобных мероприятий могло бы стать препятствием для «праздничной атмосферы».

12 июня отмечается День России.

Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Мероприятие не согласовано с властями. Организаторы заявили, что не будут его согласовывать, так как это мирное шествие.