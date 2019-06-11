Массовую драку школьников со стрельбой в Чечне проверяет СК
Следователи занялись проверкой после сообщений о том, что в Грозном школьники устроили массовую драку и втянули в потасовку полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
До этого стало известно, что пришедшие на основной госэкзамен (ОГЭ) подростки возле школы №54 устроили массовую драку со стрельбой. Сотрудники правоохранительных органов пытались разнять школьников, однако подростки втянули и их в драку. По данным канала, один из полицейских ударил школьника.
Также во время массовой драки были слышны выстрелы из автоматического оружия.
Как отмечается, следователи должны установить детали драка, а также узнать, кто стрелял из автоматического оружия.
Ранее сообщалось, что школьники устроили массовую драку и втянули в нее полицейских.